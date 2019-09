Tatsächlich könnte der Ex-Leibwächter bei der Entstehung des Ibiza-Videos eine Rolle gespielt haben. Er soll sich als Informant an der Organisation der Falle in Ibiza - das Video aus der Finca führte bekanntlich zu Neuwahlen in Österreich - beteiligt haben. Nun wird gegen den Mann wegen einer möglichen Erpressung und auch wegen Beitragstäterschaft zur Untreue in der Spesenaffäre (es gilt die Unschuldsvermutung) ermittelt. Bei einer Verurteilung drohen mehrere Jahre Haft.