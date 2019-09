„Erhebliche Mängel“ deckten die Landesprüfer beim Vollzug der Mindestsicherung in der Steiermark auf: Unter anderem seien Leistungen in mehreren Fällen ohne Rechtsgrund zuerkannt worden. Fürchten, dass das Geld nun wieder zurückgefordert wird, müssen sich betroffene Sozialhilfe-Bezieher allerdings nicht. „Es handelt sich um eine Prüfung des Systems und nicht um eine Einzelfallprüfung“, so Doris Kampus.