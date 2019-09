In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 25. September startet Steffi Graf bei den Olympischen Spielen in Sydney als Favoritin in den Lauf über 800 Meter. Der in Klagenfurt geborenen Graf fehlen am Ende nur 4 Meter auf die Goldmedaille.