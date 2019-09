Ein 79-jähriger Pkw-Lenker war mit seiner Frau am Dienstag von Piesendorf nach Zell am See unterwegs, als es passierte: Auf der Gegenfahrbahn verlor die 27-Jährige, die über 2 Promille intus hatte, die Kontrolle über ihr Auto und prallte in das entgegenkommende Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 79-Jährigen auf eine angrenzende Wiese geschleudert.