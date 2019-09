Einblicke in Arbeit der Denkmalpflege

Der Thementag sei auch dazu da, Einblicke in die Arbeit der Denkmalpflege zu gewähren, wie Hauser betont. Er zählt etwa die Adaptierung des aufgelassenen Kapuzinerklosters in Ried im Oberinntal auf, die Grabung in Zellberg bei Kufstein oder das restaurierte Hornwerk auf der Burgruine Ehrenberg. C. ThurnerTag des Denkmals: 29. 9. Das Programm und alle Termine der Führungen: tagdesdenkmals.at