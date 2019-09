Das ist Österreichs jüngste Goldschmiedin

Am häufigsten stellt Pletz natürlich Verlobungs- und Hochzeitsringe her. „Da frage ich mich immer, ob er der Glücklichen auch gefallen und passen wird. Es schlummert überhaupt eine kleine Perfektionistin in mir.“ Die Hochzeitsringe werden mit dem Brautpaar gemeinsam gestaltet. „Ich nehme die Maße, wir legen gemeinsam die Masse fest. Welches Gold, bleibt dem lieben Kunden überlassen. Die Oberflächenveredlung kann durch den tollen Hammerschlag, klassisch poliert oder modern mattiert erfolgen.“ Gerade jetzt in der Trachtensaison stehen aber diese Stücke hoch im Kurs. „Jetzt heißt es für mich, frischen Wind in den Trachtenschmuck zu bringen. Brezen, Äste, Blüten tolle Edelsteine in den Farben der Dirndl - natürliche Motive in Schmuck umgesetzt. Das ist so schön“, erzählt die Wahl-Wienerin und ergänzt: „Alles Schmuckstücke werden in recyceltem Gold und Silber aus Österreich hergestellt, das unterstreicht den Gedanken der Nachhaltigkeit.“