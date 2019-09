Auch der längste Wahlkampf geht einmal zu Ende, am Sonntag ist es so weit: 6,4 Millionen wahlberechtigte Österreicher sind aufgerufen, einen neuen Nationalrat zu wählen. Es geht um jene 183 Abgeordneten, die in der kommenden Periode Bundesgesetze beschließen und die Regierung kontrollieren. Und indirekt geht es natürlich auch um die Regierung selbst - wer bei der Wahl gut abschneidet, hat gute Chancen, in dieser zu sitzen. Auf krone.at sind Sie den gesamten Wahltag über natürlich immer topaktuell informiert - kurz nach 17 Uhr gibt es hier die ersten Trends!