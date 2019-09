Am Vormittag gegen 9.30 Uhr waren die beiden Männer in das Schmuckgeschäft Am Spitz im Bezirk Floridsdorf gestürmt. Zumindest einer der beiden Täter hatte eine Schreckschusspistole bei sich, mit der mehrere Schüsse in dem Geschäft abgegeben wurden. Wie die Polizei am frühen Dienstagnachmittag weiters mitteilte, sei der Juwelier anschließend „mit einem Sessel attackiert und verletzt worden“, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Auch die Tochter des Geschäftsinhabers befand sich zu diesem Zeitpunkt vor Ort, auch sie wurde bei dem Überfall verletzt.