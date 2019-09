So sehr sich manche Politiker und auch andere für die Sicherheit im Land Verantwortliche wünschen, dass endlich Gras über die Vorfälle bei den TSD wächst, so wenig geht dies in Erfüllung. Nun wurden der „Krone“ zwei Dienstpläne für den „Sicherheitsdienst“ in der Unterkunft Trientlgasse 2-6 in Innsbruck zugespielt. Ausgearbeitet für Oktober 2018. Wohlgemerkt zwei voneinander abweichende für ein und denselben Monat. Bei einem scheint es sich um den offiziellen zu handeln, beim anderen möglicherweise nur um einen für den internen Gebrauch. Die beiden sind nahezu ident, unterscheiden sich lediglich durch eine zusätzliche Zeile.