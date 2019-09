Lästige Ticketverkäufer in Mozartkostümen sorgen seit Jahren in der Wiener Innenstadt für Ärger. Einheimische und Touristen geht die aufdringliche Kartenkeilerei gehörig auf die Nerven. Mit neuen Regeln will der Landtag das Treiben nun eindämmen. Die Eckpunkte: eine monatliche Gebühr für jeden Verkäufer und eine Festlegung von Zonen.