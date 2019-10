Welches Bett das richtige ist, hängt ganz von den eigenen Bedürfnissen ab. Wer den Raum gerne mit Möbeln in einheitlichem Stil einrichten möchte und es schätzt, Gestell, Lattenrost und Matratze selbst zusammenzustellen, wird eher zu einem herkömmlichen Bett greifen. Wer hingegen gerne hoch in das Bett einsteigt, den Komfort einer speziellen Federung genießen will und sich mit dem Bett eine richtige kuschelige Oase im Schlafzimmer einrichten möchte, der wird große Freude an einem Boxspringbett haben.