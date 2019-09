Auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind im Zuge des Generationen-Miteinader-Schwerpunkts der Klubs herzlich willkommen! Denn die Türe ist an diesem Tag für jede Altersgruppe geöffnet. Und damit Tiere auch etwas von diesem Tag haben, laden Spendenboxen für den Tierschutz zum Mitmachen ein: Der hundertprozentige Erlös geht nämlich an den Verein "Freunde der Tierecke". Maggie Entenfellner, Schirmherrin der Aktion "Der tierische Klub.Tag", freut sich über die Unterstützung: „Es erreichen mich jeden Tag Anrufe von Tierfreunden in Notsituationen und von Menschen, die sich ihr Haustier nicht mehr leisten können. Diesen Menschen und deren Tieren wollen wir mit dieser Aktion helfen,“ so Entenfellner.