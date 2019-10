Töpfe, Teller, Lebensmittel und Co.: In einer Küche will so einiges verstaut werden. Damit später nicht ein heilloses Durcheinander herrscht, müssen Sie sich schon beim Planen überlegen, wo später was hinsoll. Platzsparende Lösungen wie Eckauszüge, praktische Ladeneinsätze und intelligente Hängevorrichtungen oder Regalsysteme sind regelrechte Stauraumwunder und sorgen ganz nebenbei für Ordnung in der neuen Küche. Hier geht es zu den Stauraumtipps für die Küche.