Einmal kurz hineingelegt und schon steht die Entscheidung fest - ganz so einfach ist es dann in der Realität meist doch nicht. Nehmen Sie sich auch hier ausreichend Zeit, lassen Sie sich ausführlich von Experten beraten und besuchen Sie Ihr Möbelhaus unbedingt öfter, um verschiedene Matratzen in Ihrer bevorzugten Schlafposition Probe zu liegen. Am besten, Sie testen Matratzen vormittags oder mittags. Abends ist man meist schon etwas müde und empfindet das Liegen auf den meisten Matratzen als angenehm.