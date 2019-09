Archie-Spenden für Kinder aus Townships

Die Hilfsorganisation „Waves For Change“, die Harry und Meghan besucht haben, bringt Kindern aus den nahe liegenden Townships Surfen als Therapie nahe. Sie werden unterstützt vom Lunchbox-Fund, der kostenloses Essen für Kinder aus armen Verhältnissen bereitstellt. Die Stiftung wurde aus Spenden finanziert, die zur Geburt des kleinen Archie flossen. Der viereinhalb Monate alte Sohn von Harry und Meghan wurde seit der Ankunft des Paares am Montag in der Öffentlichkeit noch nicht gesichtet.