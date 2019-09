Am Sonntag wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Ein monatelanger Wahlkampf geht zu Ende, wie er begonnen hat: mit der Ibiza-Affäre, die in den vergangenen Tagen durch neue Enthüllungen wieder in den Fokus gerückt ist. Zeit für eine Bilanz fünf Tage vor der Wahl: Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer des Wahlkampfs? Darüber diskutiert Katia Wagner am Mittwochabend auf krone.tv mit ihren Gästen.