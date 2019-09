Suche nach Vermisster in der Nacht unterbrochen

Die Feuerwehr kämpfte in der Folge mit allen Mitteln gegen die Flammen, gleichzeitig wurde am Nachmittag damit begonnen, nach der vermissten Frau zu suchen. Doch die Suche blieb zunächst vergeblich. An jener Stelle, an der die 91-Jährige vermutet worden war, konnte in einem ersten Anlauf nichts gefunden werden. In den Nachtstunden wurde die Suche unterbrochen, Dienstagfrüh wieder aufgenommen. Bereits zu diesem Zeitpunkt gab es für die 91-Jährige kaum noch Hoffnung.