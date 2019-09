Das ungewöhnliche Display des Mi Mix Alpha zeigt an der Gerätekante Benachrichtigungen und Erinnerungen an. Die standardmäßig deaktivierte Rückseite kommt ins Spiel, wenn das Gerät gedreht wird und dient als Selfie-Display und App-Starter. Allzu groß dürfte der praktische Nutzen abseits von Selfies mit der 108-Megapixel-Kamera nicht sein, auffallen sollte man mit einem so futuristischen Gerät aber auf alle Fälle.