„Bedrohung für alle“

Adam Pawloff, Klimaexperte bei Greenpeace in Österreich: „Das Eis in der Arktis schmilzt in rasantem Tempo - das sollte uns allen die Augen öffnen. Denn was rund um den Nordpol passiert, ist eine direkte Folge der Klimaerhitzung. Die Eisschmelze hat nicht nur für die arktische Tierwelt verheerende Auswirkungen, sie verdeutlicht die Bedrohung, die die Klimakrise für uns alle bedeutet.“