Eine junge Braut (Samara Weaving), die durch eine altehrwürdige Tradition in die reiche, exzentrische Familie ihres frisch angetrauten Ehemanns eingeführt wird: Was als skurriler Brauch beginnt, entwickelt sich in „Read or Not - Auf die Plätzer, fertig, tot“ schnell zum tödlichen Spiel, in dem jeder um sein Überleben kämpft. Rechtzeitig zum Kinostart (27.9.) verlost krone.at die passende Lektüre zum Hochzeitsnacht-Horror.