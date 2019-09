Mit ihrer erst eineinhalb Jahre alten Tochter am Arm ist eine bereits amtsbekannte Ladendiebin am Montag in Wien auf Beutezug gegangen. Als sich die 31-jährige Italienerin mit zahlreichen alkoholischen Getränken - mit einem Wert von mehreren Hundert Euro - davonstehlen wollte, wurde sie geschnappt. In dem Hotelzimmer der Frau fanden die Polizeibeamten in der Folge katastrophale Zustände vor. Ein Fall für das Jugendamt.