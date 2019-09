Die untersuchten Spiele heißen „Minecraft“, „Clash of Clans“, „Brawl Stars“ oder „Fortnite“. Geprüft wurde aus der Perspektive zehnjähriger Kinder. Die Ergebnisse sind alarmierend: 13 Spiele bieten inakzeptablen Kinderschutz, das am wenigsten schlimme - „Pokémon Go“ - stuften die Tester als bedenklich ein. In einer App für Sechsjährige gab es demnach Werbung für ein Spiel, „in dem unablässig Menschen erschossen“ werden, in anderen Apps fanden sich Naziparolen und Verweise auf Pornoseiten.