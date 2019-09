Die 15 Kursteilnehmer aus Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Belgien waren bereits in Chamonix, am Fuße des Mont Blanc, und in den Dolomiten. Nun wurden wurden sie nach Mittenwald in Bayern verlegt. Organisiert wird ihre Ausbildung vom Gebirgskampfzentrum des Bundesheeres in der Anton-Wallner-Kaserne in Saalfelden. Diese gilt als eine der besten alpinen Ausbildungsstätten Europas.