„Wir wissen nicht mehr, wie echte Körper aussehen“

#Körperbehaarung

Das Thema Körperbehaarung scheidet die Geister und beschäftigt die sozialen Medien. Sobald sich eine Frau in der Öffentlichkeit an gewissen Stellen unrasiert zeigt, folgt gleich der Shitstorm, der von empörten Befürwortern der Natürlichkeit durchdrungen wird. Vor kurzem sorgte Aviciis Ex für Diskussionen um Intimbehaarung bei Frauen. Der Jänner wurde von einer Bloggerin zum Monat der Körperbehaarung ausgerufen und zahlreiche Frauen machten mit und entzogen sich dem Zwang, sich spätestens alle drei Tage rasieren zu müssen. Milly plädiert an ihre Follower, auf keine der beiden Seiten zu hören, sondern das zu tun, was ihnen gut tut und sich dabei nicht durch die Meinungen von anderen beeinflussen zu lassen.