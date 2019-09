Handschriftlich verfasster Brief aus England

Ein handschriftlich verfasster Brief erreichte Vettel in einem Album zum 32. Geburtstag am 3. Juli. Da wünschte man ihm noch Glück für Silverstone, aber das Glück kann man ja auch später gebrauchen. Die rührenden Zeilen des Fans begannen mit: „Als allererstes wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag, mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Wir haben dich so gern in England“.