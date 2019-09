Der ehemalige Leibwächter von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien von der Soko Ibiza am Montag kurz vor Mittag verhaftet worden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Informationen der „Krone“ um einen Wiener FPÖ-Bezirksrat und Polizisten. Er soll sich als Informant an der Organisation der Falle in Ibiza - das Video aus der Finca führte bekanntlich zu Neuwahlen in Österreich - beteiligt haben. Auch bezüglich Spesenabrechnungen Straches soll der Mann belastendes Material gesammelt haben. Wegen des Verdachts der Erpressung drohen ihm nun bis zu fünf Jahre Haft.