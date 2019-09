Am 17. April 2014 stellte ein afghanischer Staatsbürger einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Dabei gab er ein falsches Geburtsdatum an. Drei Jahre später stellte er unter falscher Identität einen weiteren Asylantrag. Der Mann nahm so mehrere Jahre lang Leistungen in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro in Anspruch. Anzeige.