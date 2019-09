Ein 63-jähriger Serbe wurde am Montag nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im oberösterreichischen Enns von der Polizei festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Verdächtige auch der gesuchte Sex-Täter sein könnte, der am 14. September in Enns eine 21-Jährige belästigt hatte. Das Opfer konnte den Mann anhand von Bildern identifizieren.