Premiere: Elektronische Beats auf der Wiener Wiesn

Erstmals kommen beim Wiener Wiesn-Fest auch Freunde elektronischer Musik bei der Electro Wiesn voll auf ihre Kosten. Ganz nach dem Motto „Bierzelt meets Elelctronic Dance Music“ wird die musikalische Trendrichtung am 1. Oktober in Wojnar´s Kaiserzelt in Kooperation mit SPLASHLINE präsentiert.