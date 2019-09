Das Kinderspiel „Räuber und Gendarm“ ist für zwei Sechsjährige im US-Bundesstaat Florida bitterer Ernst geworden: Die beiden wurden in der Schule von einem Polizisten festgenommen. Der Beamte ist mittlerweile suspendiert. Der Fall werde untersucht, teilte die Polizei in Orlando am Montag mit. Die Festnahme der beiden Kinder löste in den USA eine neue Debatte über die massive Polizeipräsenz an US-Schulen aus.