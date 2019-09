Jetzt beim Vizeweltmeister

Der Ex-U21-Teamspieler greift nun bei Kroatiens Erstligist Lokomotiva Zagreb an. „Ich bin hier im Land des Vize-Weltmeisters. Da ist die enorme Qualität in jedem Training zu spüren.“ In Cup-Runde zwei könnte der Wiener heute gegen Drittligist Oriolik debütieren – und endlich wieder Fußball spielen. Was bei der Austria nur selten der Fall war. „Ich brachte in den Spielen immer meine Leistung. Darum war die Situation für mich noch unerklärlicher.“