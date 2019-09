„Das“, nickt der 51-Jährige, „ist mein Ziel. Ich kenne am Murhof jeden Grashalm. Diesen Heimvorteil will ich nutzen.“ Seine aktuelle Form ist richtig gut. Bei den vergangenen drei Turnieren der über 50-jährigen Golfprofis holte „Maudi“, der gestern in die Steiermark reiste, die Plätze vier, zwei und fünf. Und mit der Siegestrophäe, einem aus Zirbenholz geschnitzten steirischen Panther, hat er sich schon bei einem PR-Termin angefreundet: „Das finde ich komplett cool, ist einmal etwas ganz anderes.“ Die Konkurrenz ist allerdings stark. 23 Spieler der Top 25 der Tour-Jahreswertung schlagen ab. International bekanntestes Ass ist Paul Lawrie, der 1999 in Carnoustie die British Open und 2012 in Medinah mit Europa den Ryder Cup gewann.