Mit seiner Familie, darunter auch seinem Sohn Hubert (1817-1907) bereiste Sattler die ganze Welt. Von Damaskus bis New York, wo die Sattlerschen Werke 1852 am Broadway große Begeisterung hervorriefen. Anders als heute, wo man via WebCam jederzeit sehen kann, wie das Wetter am Times Square in New York ist, gab es damals ja weder Fotos noch Ansichtskarten. Von Handy-Fotos und „Selfies“, die nun in Sekunden um die Welt geschickt werden, ganz zu schweigen. Hubert Sattler malte auf den Reisen zahlreiche Kosmoramen, darunter Stadtansichten, Wüstenlandschaften, Gebirgsschluchten, ägyptische Tempel, aber natürlich auch Ansichten aus dem Land Salzburg.