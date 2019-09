185/65 R15 T - Großteils gute Ergebnisse

In der Kleinwagendimension zeigt sich der Reifenexperte vor allem mit den besten im Test (Dunlop Winter Response 2, Kleber Krisalp HP3 und Pirelli Cinturato Winter) zufrieden: „Alle drei Modelle sind sehr ausgewogen und zeigen in keinem Kriterium große Schwächen, die Beurteilung lautet daher ‘sehr empfehlenswert‘.“ Aber auch die Testkandidaten, die mit „empfehlenswert“ beurteilt wurden, sind wie üblich nur in einzelnen Testkriterien etwas schwächer.