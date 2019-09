Die Thurgauer Regierung bat in einer Erklärung „alle Betroffenen von Medikamententests in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen zwischen 1940 und 1980“ um Entschuldigung. Den Betroffenen werde ein „Zeichen der Erinnerung“ auf dem ehemaligen Spitalsfriedhof von Münsterlingen gewidmet, hieß es. Nicht bestätigt habe sich die anfängliche Mutmaßung, auch Kinder und Jugendliche aus Kinderheimen seien planmäßig und in großer Zahl in Münsterlingen für Medikamententests missbraucht worden, sagte Regierungsrat Walter Schönholzer.