Es dürfte ein Schlafmittel gewesen sein, dass die Angeklagte an jenem März-Tag in einer Wohnung in Straßwalchen in den Kaffee des Opfers beimischte. Als der Mann daraufhin einschlief, soll sie ihm seine Geldtasche abgenommen haben: 200 Euro plus Bankomatkarte. Mit dieser hob sie auch noch weitere 1200 Euro ab. Auch weil die Angeklagte wusste, wo der Mann seine PIN-Nummer notiert hatte.