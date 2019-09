Konkret müsste ein Drittel der bestehenden Verkehrsinsel in der Bus-Schleife weggebaut und eine zweite Busleiste errichtet werden. Außerdem wird eine Ampelanlage an der Kreuzung zur Berchtesgadner Straße notwendig. Keine echte Alternative, wie ein Blick auf die Kosten zeigt. „Nach allem was uns die Experten der Salzburg AG und der Stadt gesagt haben, wäre dieser massive Umbau mit weit höheren Kosten verbunden als der Bau der neuen Haltestelle“, heißt es aus dem Büro der zuständigen Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP). Ihre Abteilung arbeitet derzeit an einer Kostenaufstellung, die auch Schadenersatzforderungen berücksichtigt. Denn der Bau der neuen Haltestelle ist bereits vertraglich besiegelt.