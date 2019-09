Die vorgeworfenen Taten gehen bereits auf den Sommer zurück: Am 2. August in der Zeit zwischen 14:30 und 16:30 Uhr und am 7. August in der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr kam es in zwei Geschäften in Imst bzw. in einer Vereinshütte in Karrösten zu mehreren Diebstählen sowie Sachbeschädigungen. Der Gesamtschaden beläuft sich dabei auf einen mittleren, vierstelligen Eurobetrag.