Insgesamt hat die Öko-Partei alleine in der Stadt Salzburg noch 80 Wahlkampfaktionen geplant. Unter anderem kommt prominente Unterstützung aus Wien: Sigi Maurer, die von ihrer Partei so wie Salzburgs Spitzenkandidatin Astrid Rössler als mögliche Ministerin ins Spiel gebracht wird, spricht am Mittwochabend ab 19 Uhr im OFF Theater in Salzburg-Gnigl über Hass im Internet und wie er verhindert werden kann.