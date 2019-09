Die Raiders hatte Fatah in der Saison 2011 übernommen. Mit den Tirolern gewann er fünfmal die Austrian Bowl, dreimal die CEFL-Bowl sowie je einmal die Eurobowl, das europäische Superfinale und die ECTC-Championship. In der vergangenen Saison gelang ihm eine ungeschlagene Saison („perfect season“) mit Titelgewinnen in CEFL, ECTC und Austrian Bowl. „Die Arbeit mit den Raiders war für mich etwas ganz Besonderes und hat nach meiner erfolgreichen Zeit in der NFL Europe und GFL eine erneute Steigerung ermöglicht“, erklärte Fatah bei seinem Abschied. „Nun, auf dem Höhepunkt des Erfolgs, möchte ich mich nach fast zehn Jahren Raiders neuen Herausforderungen stellen.“