Ob Rosinen im Kaiserschmarren, Kletzen zu Weihnachten oder Apfelchips als Snack - Trockenobst ist eine beliebte Zutat in der heimischen Küche. Getrocknete Früchte sind fester Bestandteil von Süßspeisen und werden gerne als Zuckeralternative eingesetzt. Wer gerne Trockenobst isst, tut seiner Gesundheit einen Gefallen. Denn das gedörrte Obst ist reich an Ballast- und Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Vor allem das Spurenelement Bor, welches sich äußerst positiv auf den Knochenstoffwechsel auswirkt, ist reichlich in Dörrobst, vor allem in Dörrpflaumen, vorhanden. Zudem sind Trockenfrüchte reich an phenolischen Antioxidantien und haben eine positive Auswirkung auf die Darmgesundheit. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 sollen Rosinen und Co. sogar vor Darmkrebs schützen.