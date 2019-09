Notgroschen aus dem Kasten gestohlen

Es wird noch schlimmer: Auf Anraten ihres verstorbenen Mannes hatte die Pensionistin ihren Notgroschen – immerhin 65.500 Euro – in einer Metallbox in der Werkstatt in einem Kasten versteckt. Immer wieder langte der Angeklagte zu, wie er auch selbst zugab. Bis nichts mehr da war! Einmal soll er die 64-Jährige sogar aus dem Bett gestoßen und sie mit dem „Abstechen“ bedroht haben, was der Angeklagte jedoch abstreitet.