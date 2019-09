„So etwas habe ich noch nie erlebt, dass ein Wahlversprechen einer Partei noch vor der Wahl gebrochen wurde,“, wetterten FPÖ-NR Carmen Schimanek, LA Christofer Ranzmaier und der Kufsteiner Stadtrat Walther Thaler gestern. Schimanek war sich, wie sie gestern erklärte, schon am Anfang des Monats ganz sicher, dass der Vignetten-Antrag nicht durchgehen würde. Dieser wurde bekanntlich von der ÖVP im Nationalrat so eingebracht, dass er am Ende gar nicht mehr zur Abstimmung kommen konnte.