„Bereit zur Arbeit bis zum letzten Tag“

Was er damit konkret meint, hat er in seinen „zehn Verboten“ festgehalten. Geht es nach dem schwarzen Spitzenkandidaten, sollen also weder Wahlkampfstände noch Plakate oder Dreieckständer das Landschaftsbild „verschönern“. „Ich sage ganz klar: Ich bin bereit zur Arbeit bis zum letzten Tag - und zur Zusammenarbeit danach. Ich will mit diesem Vorstoß den Wahlkampf möglichst kurz halten. Das spart Nerven - vor allem die der Steirerinnen und Steirer.“ Jene der Mitbewerber werden jetzt wohl eher angespannt sein ...