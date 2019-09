In der Angelegenheit steckt viel Emotion: Auf der einen Seite Anrainer und Bürger, die einer Veränderung - es ist von der Errichtung von bis zu 150 Wohnungen die Rede - skeptisch gegenüberstehen. Man fürchtet in erster Linie eine Verschandelung des Landschaftsbildes sowie eine Zerstörung des Naherholungsgebietes. Letzterer Punkt in die Praxis umgelegt: dass der freie Zugang, so wie man es seit jeher gewohnt ist, künftig verwehrt bleibt.