Auch SP-Stadtchef Klaus Luger machtlos

Nachdem die Hobby-Gartler vor wenigen Wochen ganz ohne Vorwarnung vom Magistrat per Post die Kündigung ihrer in liebevoller Kleinarbeit geschaffenen Naherholungsoasen erhielten, hatte SP-Stadtchef Klaus Luger versprochen, alles in seiner Macht mögliche zu tun, um die Gärten zu erhalten. Doch schon damals relativierte FP-Stadtvize Markus Hein: „Selbst wenn die Stadt die Kündigung zurücknimmt, würden die Behörden tätig werden.“ Laut Widmung von vor 40 Jahren hätten dort nie Hütten gebaut werden dürfen. Als „Trostpflaster“ bot die Stadt Gärten in einer neuen Siedlung am Weikerlsee an, doch verständlicherweise haben die teils rüstigen Hobby-Gartler nur wenig Interesse, noch einmal ganz von vorne anzufangen.