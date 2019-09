Bei Lesen, Schreiben, Rechnen kommt es auf die Basis darauf an. Wird diese in der Volksschule nicht gelegt, sinken die Chancen für eine erfolgreiche Bildungs- und Berufskarriere. Seit drei Jahren gibt es für die ersten zwei Schulstufen das Heft „Start.up“, ein „Werkzeug“ für den Unterricht: „Der Leitfaden ermöglicht Lehrern, den Lernstand jedes Schülers einfach und klar zu dokumentieren“, erklärt Stefanie Jörgl von Buch.Zeit in Wels.