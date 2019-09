Arbeiten und Schaukeln

Was im bereits fertig gestellten Teil eins auffällt: Die Mieter ziehen alle Register, um bei Kunden und Mitarbeitern zu punkten. Die Bluesource-Mobile-Solutions-Gründer Wolfgang Stockner und Roland Sprengseis haben einen Multifunktionsraum, in dem neben Stockners Orgel auch ein Wuzzel-Tisch Platz findet. Während Dynatrace in Farbe baut und im Eingangsbereich drei Schaukeln montierte. Arbeit in Denkstuben und Wohlfühlen schließen sich nicht aus.