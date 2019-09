Fachkräftemangel: Drei von zehn Firmen an Arbeit gehindert

Gleichzeitig werde durch Modernisierung und Priorisierung der Inhalte die Ausbildungszeit auf zwei Jahre verkürzt, was diese attraktiver für junge Menschen machen soll. In diesem Zusammenhang wies Klacska auf Ergebnisse des aktuellen Konjunkturtests der Wirtschaftskammer hin: Drei von zehn Unternehmen werden demzufolge aufgrund von Arbeitskräftemangel in ihrer Geschäftstätigkeit behindert. Im Eisenbahnbereich liegt dieser Wert bei 90 Prozent. Laut Klacska sind 40 Prozent der derzeitigen Mitarbeiter über 50 Jahre, in den nächsten zehn Jahren werden 25 Prozent der Angestellten in Pension gehen.