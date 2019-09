Schreckmoment wegen Polizist in Jogginghose

Auf dem Paket waren Hinweise auf einen Empfänger in Schottland, darum wurde die „Crime Agency“ der schottischen Polizei verständigt, diese konnte den Empfänger ausforschen und festnehmen. Ein Kripo-Beamter sorgte am nächsten Tag noch für einen Schreck beim Empfänger aus Linz: „Es hat einer in Jogginghose und Pulli angeläutet, da hab’ ich Angst bekommen. Das war aber Gott sei Dank nur ein verdeckter Ermittler der Kripo.“